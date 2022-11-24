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ميانمار تسمح باستخدام اليوان والبات في بعض الصادرات الزراعية

نايبيداو (د ب أ)
نشر في: الخميس 24 نوفمبر 2022 - 11:14 م | آخر تحديث: الخميس 24 نوفمبر 2022 - 11:14 م

سمح البنك المركزي في ميانمار، بإيداع عائدات بعض الصادرات الزراعية عبر تجارة الحدود باليوان الصيني والبات التايلاندي، إذا كان من الصعب دفعها بالدولار الأمريكي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس، نقلا عن رسالة بعثت بها السلطة النقدية للبنوك المرخصة، أن من المسموح به، دفع مبالغ تصدير البقوليات والبذور الزيتية والذرة والمطاط والمنتجات السمكية والماشية الحية ومنتجات اللحوم بهاتين العملتين.

ووفقا للرسالة، يتم السماح للمصدرين باستخدام أو تحويل 35% فقط من إجمالي مبالغ التصدير بحرية، بينما سيتم تحويل 65% منها إلى عملة كيات المحلية ضمن عمل واحد.

وقالت السلطة النقدية، إنه إذا لم يستخدم المصدرون 35% من مبالغهم بالعملات الأجنبية في غضون 30 يوما، ستقوم البنوك المرخصة بتحويلها إلى كيات.

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