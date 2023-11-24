قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، عبد الجليل حنجل ، إن طواقمهم لا تزال تستقبل المزيد من الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية عبر معبر رفح، مشيرا إلى استلام الجانب الفلسطيني شاحنات محملة بالوقود والغاز إلى جانب سيارتي إسعاف والعديد من المساعدات الغذائية

والطبية ومياه الشرب.

وأضاف خلال تصريحات لـ «العربية الحدث» مساء الجمعة، أن الهلال الأحمر يستقبل المساعدات بواسطة نظيره المصري قبل تسليمها إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين؛ من أجل تولي مسئولية إيصال المساعدات لمناطق الشمال.

ونوه أن دور الهلال الأحمر يقتصر على توزيع المساعدات على النازحين بمناطق جنوب قطاع غزة فقط، لافتا في الوقت ذاته إلى إجلاء الهلال الأحمر الجمعة المرضى والجرحى من المستشفى المعمداني وإيصالهم إلى مستشفيات الجنوب بعد دخول الهدنة حيز التنفيذ.

وأوضح أن أيام الهدنة غير كافية في ظل حجم الدمار الهائل للمنشآت والأوضاع غير إنسانية التي يعيشها سكان القطاع من النازحين، مضيفا أن كميات الوقود التي عبرت حتى مساء اليوم غير كافية للأيام المقبلة، مشيرا إلى استخدامها لتشغيل مستشفى الأمل وسيارات الإسعاف ومقر جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.