قائد اليونيفيل يحذر من أي تصعيد مستقبلي على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

حذر القائد العام لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) الجنرال أرولدو لازارو، اليوم الجمعة، من أن تصعيد العنف بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان، ستكون عواقبه "مدمرة".

وتأتي تصريحات لازارو في الوقت الذي دخلت فيه هدنة مؤقتة بين إسرائيل وحماس في غزة حيز التنفيذ، مما تسبب في حالة من الهدوء على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

وحث لازارو إسرائيل و"حزب الله" - على "وقف دوامة العنف" على أمل التوصل إلى حلول طويلة الأمد.

وقال قائد اليونيفيل إن "أي تصعيد إضافي في جنوب لبنان قد يكون له عواقب وخيمة".

وشهدت القرى المتاخمة للخط الأزرق الحدودي جنوب لبنان حركة نزوح منذ بدء تبادل إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل في الثامن من أكتوبر الماضي، حيث نزح سكان تلك المناطق في اتجاه مناطق أكثر أمناً جنوب لبنان وخاصة مدينة صور الجنوبية. كما نزحت مئات العائلات اللبنانية إلى مناطق لبنانية أخرى في جبل لبنان وبيروت.

وبلغ عدد النازحين حوالي 325ر46 شخصا بين 8 أكتوبر الماضي و14 نوفمبر الحالي غالبيتهم من مناطق جنوب لبنان ومناطق أخرى في البلاد بسبب الأحداث على الحدود الجنوبية، بحسب مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة الدولية للهجرة.