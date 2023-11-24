الشريعي يكشف سبب الزيارات المتكررة مع مسؤولي الأهلي

كشف أيمن الشريعي، رئيس إنبي، سبب الزيارات المتكررة بين مسؤولي النادي البترولي والنادي الأهلي في الفترة الأخيرة.

وقال الشريعي في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "بالتأكيد نشعر بالسعادة في حالة تحقيق نتائج إيجابية لكننا نسعد أيضا بتطوير اللاعبين الناشئين".

وأضاف: "لن نقوم بضم لاعبين في ميركاتو الشتاء.. ننفذ مشروعا مع المدرب تامر مصطفى يقوم على الاعتماد على الناشئين".

وأكمل: "لم تصلنا أي عروض سواء رسمية أو ودية للتعاقد مع أي لاعب من إنبي وعلى رأسهم البلعوطي".

وأوضح: "كان هناك لقاء بين عدد من مسؤولي إنبي مع سعد شلبي (المدير التنفيذي للنادي الأهلي) لمناقشة أمور متعلقة صفقات سابقة بين الناديين من بينها التعاقد مع حمدي فتحي وليس للتحدث عن صفقات جديدة".

وأشار: "لم يتحدث معنا أحد للتعاقد مع أحمد أمين أوفا كما أن اللاعب نفسه لم يتطرق لهذا الأمر".

واستكمل: "هناك الكثير من الأمور التي تحكم بيع وشراء اللاعبين.. وفي الوقت الحالي لا توجد نية لدينا لبيع أوفا محمد حمدي لن يلعب في أي ناد داخل مصر إلا لإنبي.. تلقينا عروضا خارجية للتعاقد معه ولن نبيعه لأي ناد في مصر حتى لو عرض ضعف المقابل المعروض من ناد أوروبي".

وأتم: "وضعنا عدة شروط لاحتراف محمد حمدي آخرها السعر.. نسعى لتحديد نسبة مشاركة للحصول على فرصة من أجل نقل هوية نادي إنبي إلى أوروبا".