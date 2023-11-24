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الصين تخطر الصحة العالمية بسبب ارتفاع حالات الالتهاب الرئوي بين الأطفال

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 24 نوفمبر 2023 - 9:14 م | آخر تحديث: الجمعة 24 نوفمبر 2023 - 9:14 م

أخطرت السلطات الصينية منظمة الصحة العالمية بأن مصادر تفشي أمراض تنفسية بين الأطفال هي أجسام ممرضة معروفة، بعدما أثارت تقارير بشأن زيادة الأمراض للمخاوف من تسبب فيروس مستجد بها، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وقال المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها ومستشفى بكين للأطفال لمنظمة الصحة العالمية أمس الخميس، أن زيارات العيادات الخارجية وحالات النقل للمستشفيات  شهدت زيادة بسبب تفشي بكتيريا المفطورات الرئوية وفيروس تنفسي مخلوي بشري وفيروسات الغدد والإنفلونزا.

وجاء الرد بعدما طلبت منظمة الصحة العالمية الأسبوع الجاري المزيد من المعلومات من الصين بشأن الموقف بعدما حذرت تقارير من حالات التهاب رئوي لم يتم تشخيصها في مستشفيات الأطفال في بكين ولياونينج وأماكن أخرى.

وأفادت وسائل إعلام صينية بزيادة مطردة في حالات العدوى ببكتيريا المفطورات الرئوية بين أطفال المدارس الابتدائية ورياض الأطفال.

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