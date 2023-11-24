حقق فيلم «سكر»، أمس 210 جنيهات فقط، ليحتل بذلك المركز العاشر والأخير بين الأفلام المتنافسة، ويصل إجمالى إيراداته بعد 6 أسابيع عرض إلى مليون جنيه و489 ألفا.

الفيلم رؤية وكلمات هبة مشارى حمادة، وألحان إيهاب عبدالواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى، وإخراج تامر مهدى.

قصة الفيلم مستوحاة من الرواية العالمية «Daddy Longs Legs ــ صاحب الظل الطويل»، حيث تدور أحداثه حول يوميات مجموعة من الأطفال واليافعين الذين يعيشون فى دار للأيتام ويتعاونون معا لمواجهة ظروفهم الحياتية الصعبة تحت إدارة قاسية للدار، فى وقت يرسمون فيه أحلاما وردية لمستقبل مشرق ينتظرهم.

هذه السلسلة من الأفلام من بطولة كل من، الفنانة القديرة ماجدة زكى، ونجم الكوميديا محمد ثروت؛ والفنانة حلا الترك، ومعتز هشام، وبافلى ريمون، وياسمين العبد، وديمه أحمد، ومحمد حربى، وهاجر محمد، والنجوم اليافعين ماريا جمعة، وعبدالله خالد، وعمر خالد؛ ويشارك فى البطولة ريهام الشنوانى، وإسلام ابراهيم، وياسر الطوبجى، وعباس أبو الحسن، كما يشارك الفنان أحمد سعد أيضا فى الفيلم.