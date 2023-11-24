 معتمد جمال يعلن قائمة الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي - بوابة الشروق
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معتمد جمال يعلن قائمة الزمالك لمواجهة أبو سليم الليبي

علي البحيري
نشر في: الجمعة 24 نوفمبر 2023 - 6:07 م | آخر تحديث: الجمعة 24 نوفمبر 2023 - 6:10 م

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال عن القائمة التي ستخوض مباراة أبو سليم الليبي المقرر لها في السادسة مساء يوم الأحد المقبل، باستاد برج العرب في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم : سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.


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