أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، القنابل تجاه الأهالي والصحفيين الفلسطينيين الذين ينتظرون الإفراج على الأسيرات والقاصرين أمام سجن «عوفر».

وأشارت شبكة «قدس» الإخبارية، إلى اندلاع مواجهات قرب سجن «عوفر» في بلدة بيتونيا غرب رام الله؛ بعد قمع قوات الاحتلال للأهالي والصحفيين المتواجدين بالمكان في انتظار الإفراج عن الدفعة الأولى من الأسرى المحررين بصفقة التبادل.

وأفادت وكالة «صفا»، نقلًا عن الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة طفل عمره 16 عامًا بعد إطلاق الرصاص الحي عليه من أمام سجن عوفر العسكري في بيتونيا قرب رام الله، قائلة إنه جار نقله إلى المستشفى.