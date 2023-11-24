سرايا القدس: المقاومة دكت على مدار 48 يوما البلدات المحتلة بمئات الصواريخ وقذائف الهاون

قال الناطق باسم سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أبو حمزة، إن المقاومة الإسلامية، على مدار 48 يومًا، دكت المدن والبلدات المحتلة بمئات الصواريخ وقذائف الهاون.



وأضاف خلال كلمة له، اليوم الجمعة، أن «هجمات المقاومة أعات جنود وضباط الاحتلال إلى المشافي والمقابر والمصحات النفسية»، قائلًا إن «قوات النخبة الباسلة قدمت خيرة أبنائها وشبابها في تلك المعركة».



وأكمل: «معركة فيها وحدة الساحات حاضرة، تدك عدوها في كل زمان ومكان، وتذيقه ويلات العذاب التي لم يسبق له أن ذاقها من قبل».



واستطرد: «يا جماهير شعبنا الأبي المرابط المحتسب ويا أحرار المعمورة، أيام مضت من القصف المركز الشديد على رؤوس الآمنين، وآلاف الشهداء من النساء والأطفال والمدنيين، ولازالت راياتنا سوداء ما أبيضت وسيوفنا تقطر دمًا من ألوية نحبة جيش العدو المهزوم في معركة أسطورية».



وأشاد بالمقاومة في لبنان التي قال إنها توجه للاحتلال «ضربات مكثفة موجعة مركزة ومميتة»، وكذلك المقاومة الموجودة في العراق واليمن.



وتابع: «بوركت تلك السواعد ونشد على أيديكم فاستمروا على بركة الله، والضفة الأبية التي كانت ولازالت جزءًا لا يتجزأ من معركة الدفاع عن الشرف العربي والإسلامي».