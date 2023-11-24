منظمة الصحة العالمية تصدر إشارة زوال الخطر حول زيادة حالات الأمراض التنفسية في الصين

أصدرت منظمة الصحة العالمية، يوم الخميس، إشارة بزوال الخطر، في الوقت الراهن، فيما يتعلق بزيادة حالات اصابات غير عادية بالأمراض التنفسية لدى الأطفال في الصين بعد مشاورات مع السلطات المحلية.

وقالت المنظمة في جنيف في وقت متأخر من يوم الخميس إن السلطات الصحية الصينية أبلغت منظمة الصحة العالمية خلال مؤتمر عبر الهاتف أنه لم يتم رصد أي مسببات أمراض غير عادية أو جديدة أو أعراض سريرية غير عادية.

وتابعت المنظمة الدولية إنها طلبت يوم الأربعاء من الصين تقديم "معلومات وبائية وسريرية إضافية" بشأن تلك الأمراض المحددة وانتشارها، بالإضافة إلى النتائج المختبرية.

وردت السلطات الصينية على المنظمة بأن هذه الأمراض ناجمة عن العديد من مسببات الأمراض التنفسية المعروفة، بما في ذلك الفيروسات الأنفية والفيروس المخلوي التنفسي وعدوى الميكوبلازما الرئوية.

وجاء في بيان للمنظمة إن البيانات أظهرت "زيادة في استشارات العيادات الخارجية ودخول الأطفال إلى المستشفيات بسبب التهاب الميكوبلازما الرئوية منذ مايو، والفيروس المخلوي التنفسي والفيروس الغدي وفيروس الأنفلونزا منذ أكتوبر".

وقالت منظمة الصحة العالمية: "بعض هذه الزيادات حدثت في وقت مبكر من موعدها المعتاد سنويا عما يحدث تاريخيا، ولكنها ليست غير متوقعة نظرا لرفع قيود كوفيد-19، كما حدث بالمثل في دول أخرى"، مضيفة أنها ستواصل التواصل مع السلطات الصينية ومراقبة الوضع.