عمرو أديب عن رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب: أرفض وجود أشخاص بعينهم بالقائمة

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه يرفض وجود أشخاص بعينهم ضمن قائمة الـ716 الذي تقرر رفع أسمائهم من قوائم الإرهاب.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء الأحد، أن هناك أشخاصًا معروفين بتمويل إرهابيين ارتكبوا جرائم قتل أسقطت شهداء من المصريين.

وأوضح أن مثل هذه الجرائم لا يمكن اعتبارها انتهت، في إشارة إلى أن القرار يتضمن رفع أسماء أشخاص توقفت ممارساتهم التي قد تشكل خطرًا على الدولة وفقًا للنيابة العامة.

وتابع: «إحنا عارفين الناس دي بالاسم.. لا يرجع ولا يُرفع اسمه ولا ترجع له فلوس.. يا إما اشرب دم واشرب مؤامرات.. هيبقى شكلنا إيه أمام أهالي الشهداء.. فيه فرق بين المجتمع المتسامح والمجتمع الأهبل».

وشدد أديب على أن هؤلاء الأشخاص لم تتوقف أفعالهم، سواء منهم من كان يمول الإرهابيين أو يدعمهم بالأسلحة.

وتابع: «فيه ناس الناس لو اتشالت من القوائم هيفضلوا في نظري إرهابيين ولاد إرهابيين».

وقررت محكمة الجنايات المختصة رفع أسماء (716) شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة، وذلك في إطار توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة المواقف القانونية للمتهمين سواء المحبوسين أو المدرجين على قوائم الإرهاب، وسرعة التصرف بشأنهم، تجاوبا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان، وتحقيقا للعدالة الناجزة، وإعلاء لدولة القانون.