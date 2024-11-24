مقتل رجل الدين الإسرائيلي المختفي في الإمارات منذ أيام

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان مشترك، صباح اليوم الأحد، عثور السلطات الإماراتية على جثة رجل الدين الإسرائيلي، تسفي كوغان، الذي كان مختفيا في الإمارات منذ يوم الخميس الماضي، حسب وكالة سبوتنك.

وذكر البيان: "عثرت أجهزة الاستخبارات والأمن في دولة الإمارات العربية المتحدة على جثة، تسفي كوغان، الذي فُقد منذ يوم الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024".

وتابع: "كانت السفارة الإسرائيلية في أبو ظبي على اتصال بأسرة كوغان منذ بداية الحادث، وواصلت مرافقتهم خلال الأوقات الصعبة التي يمرون بها، كما تم اطلاع عائلته في إسرائيل على آخر المستجدات".

وأضاف البيان المشترك أن "مقتل تسفي كوغان هو حادث إرهابي إجرامي معادٍ للسامية، وستتحرك دولة إسرائيل بكل الوسائل لتحقيق العدالة للمجرمين المسئولين عن وفاته".

وكانت وزارة الداخلية الإماراتية، قالت في بيان لها مساء أمس السبت، إنها "تواصل البحث عن شخص من الجنسية المولدوفية يدعى "زفي كوغان"، تفيد بتغيبه وانقطاع الاتصال به منذ يوم الخميس الماضي".

وأكدت الوزارة أن "الأجهزة المختصة وفور ورود البلاغ، بدأت بعمليات البحث والتحري".

ودعت وزارة الداخلية الإماراتية الجمهور، إلى "استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة، والأخبار المضللة التي تهدف إلى إثارة البلبلة في المجتمع".

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكد أمس السبت، الأنباء المتداولة حول أن جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" يحقق في اختفاء رجل دين يهود، في أبو ظبي.

وذكّر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي المواطنين، بأن مجلس الأمن القومي ينصح الإسرائيليين بالسفر إلى الإمارات العربية المتحدة فقط لأسباب ضرورية، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".