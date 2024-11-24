وزير العمل يسلم 169 عقد عمل لذوي الهمم للعمل بشركات خاصة في العاشر من رمضان

أكد محمد جبران وزير العمل على الجهود المبذولة من أجل التنمية البشرية وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، وكذلك جهود دمج ذوي الهمم بسوق العمل، والتعاون مع الشركاء في مجال التدريب المهني.

جاء ذلك خلال جولة وزير العمل، اليوم الأحد، بمدينة العاشر من رمضان وحضور مؤتمر السلامة والصحة المهنية داخل شركة "الأمل الشريف" للبلاستيك بالمدينة، وحيث سلم 169 عقد عمل لذوي الهمم للعمل بشركات خاصة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدمج ذوي الهمم بسوق العمل.

وشهد وزير العمل ومحافظ الشرقية حازم الأشموني توقيع بروتوكولات تعاون مع 11 شركة قطاع خاص في مجالات التدريب المهني، لتوفير احتياجات هذه الشركات من العمالة الماهرة والمدربة.

ومن جهته، نوه المحافظ إلى توجيهات الرئيس السيسي بدعم الصناعة الوطنية وتوفير فرص العمل وخلق بيئة عمل تحقق المزيد من الاستثمارات ومواجهة البطالة.