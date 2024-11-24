الإسماعيلي يهزم بتروجت بهدف قاتل في الدوري الممتاز

حقق النادي الإسماعيلي انتصاره الأول في الموسم الجديد من الدوري المصري الممتاز، بفوز قاتل 1-0 أمام ضيفه بتروجت، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم، الأحد، على ملعب ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الموسم الجديد للدوري المصري الممتاز.

ويدين الإسماعيلي بفوزه في مباراة اليوم للاعبه علي الملواني، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 90 من عمر المباراة، بعد 4 دقائق فقط من مشاركته كبديل.

وجاءت المباراة متكافئة بين الفريقين، مع أفضلية لصالح بتروجت في الشوط الثاني، خاصة على مستوى الفرص المتاحة للتسجيل أمام المرمى.

وفي الدقيقة 63 سجل رشاد المتولي هدفًا لصالح بتروجت من كرة رأسية ولكن يلغى بداعي التسلل.

بهذا الفوز رفع الإسماعيلي رصيده للنقطة 4 ليقفز للمركز التاسع في جدول ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد بتروجت عند نقطتين في المركز الثالث عشر من جدول الترتيب.