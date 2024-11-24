رئيس الديوان الملكي الأردني يزور مصابي حادث إطلاق النار على دورية أمنية في الرابية

اطمأن رئيس الديوان الملكي الهاشمي في الأردن يوسف حسن العيسوي، اليوم الأحد، على الوضع الصحي لرجال الأمن العام، الذين تعرضوا لإصابات بحادثة إطلاق النار على إحدى دوريات الأمن العام العاملة في منطقة الرابية، مندوبا عن الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة ونقل لهم تحياته وتمنياته لهم بالشفاء العاجل.

واستمع العيسوي - بحضور مدير الخدمات الطبية الملكية بالإنابة الدكتور الدكتور حسين الخريشا ومساعد مدير الأمن العام للعمليات والتدريب العميد أنور الطراونة - إلى شرح من الجهاز الطبي المشرف على المصابين، الذين يتلقون العلاج في الخدمات الطبية الملكية، وحالتهم الصحية العامة مستقرة.

كما قام رئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسان - يرافقه وزير الداخلية مازن الفراية ومدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة - بزيارة المصابين من رجال الأمن العام بحادث إطلاق النار فجر الأحد.

وقال رئيس الوزراء الأردني - لمصابي حادثة الرابية - "نحن معكم وأنتم فخرنا وعزنا"، متمنيا لهم الشفاء العاجل.