الحبس شهرين للداعية محمد أبو بكر والغرامة لميار الببلاوي في الدعاوى المتبادلة بالسب والقذف

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، بحبس الشيخ محمد أبو بكر شهرين وغرامة 20 ألف جنيه، و10 آلاف جنيه كفالة لوقف تنفيذ الحكم والاستئناف عليه، كما قضت المحكمة بتغريم الإعلامية ميار الببلاوي 20 ألف جنيه، وذلك على خلفية اتهامهما في دعاوى السب والقذف المتبادلين بينهما عبر مواقع التواصل الاجتماعى.

وبينت التحقيقات قيام الشيخ محمد أبوبكر بسب وقذف ميار الببلاوي، بدائرة قسم الهرم بمحافظة الجيزة، عن طريق العلانية بأن نشر مقطعًا مسجلًا على حسابه الشخصي المسمى والمتاح للعامة، موجهًا لها عبارات تضمّنت وقائع مهددة بالذات.

كما وجه عبارات خادشة لها، وطعن في عرضها وخدش سمعة عائلتها، كما تعدى على القيم والمبادئ الأسرية للمجتمع المصري بارتكابه الجريمتين محل الاتهامين السابقين على النحو المبيّن بالتحقيقات، وتعمد إزعاجها ومضايقتها، بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات وذلك بارتكابه الجرائم محل الاتهامات المبينة بالتحقيقات.