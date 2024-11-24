تصعيد حكومي إسرائيلي ضد صحيفة هآرتس بعد انتقاداتها لسياسات نتنياهو

ذكرت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن الوكالات الحكومية ستوقف الاتصالات مع مكتبها التحريري أو توقف نشر الإعلانات في الصحيفة، وذلك بعد انتقاداتها للحرب الإسرائيلية في غزة.

وقالت الصحيفة اليسارية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق على اقتراح، لكن لم يتم تأكيد ذلك من قبل حكومته حتى الآن.

ويعود السبب إلى خطاب ألقاه ناشر صحيفة هآرتس، عاموس شوكن، في لندن الشهر الماضي، حيث انتقد الحكومة بشدة قائلا إنها تفرض نظاما فصلا عنصريا قاسيا ضد السكان الفلسطينيين.

وأشار شوكن، إلى مقاتلي الحرية الفلسطينيين، الذين تسميهم إسرائيل إرهابيين.

وتنتقد الصحيفة، سياسات نتنياهو منذ وقت طويل.

وكان وزير الإعلام شلومو كاري، قد دعا في وقت سابق، إلى مقاطعة الحكومة للصحيفة، متهما إياها بممارسة " دعاية انهزامية وكاذبة".