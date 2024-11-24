 سيناتور جمهوري: مرشحة ترامب لرئاسة المخابرات الوطنية تنتظرها أسئلة صعبة في جلسات تأكيد تعيينها - بوابة الشروق
الأحد 24 نوفمبر 2024 9:45 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

سيناتور جمهوري: مرشحة ترامب لرئاسة المخابرات الوطنية تنتظرها أسئلة صعبة في جلسات تأكيد تعيينها

واشنطن - د ب أ
نشر في: الأحد 24 نوفمبر 2024 - 9:33 م | آخر تحديث: الأحد 24 نوفمبر 2024 - 9:33 م

قال السيناتور الجمهوري جيمس لانكفورد إن مرشحة الرئيس المنتخب دونالد ترامب لمنصب مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي جابارد من المرجح أن تواجه أسئلة صعبة خلال جلسات تأكيد تعيينها، ومنها أسئلة تتعلق باجتماعها مع الرئيس السوري.

وتعد تولسي جابارد، المرشحة لمنصب مديرة الاستخبارات الوطنية، من المؤيدين لترامب وعضوة ديمقراطية سابقة في مجلس النواب عن ولاية هاواي، غيرت انتماءها الحزبي، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

ومن المتوقع أن تواجه تدقيقا بسبب تصريحات لها متعاطفة مع روسيا، وزيارة قامت بها إلى سوريا في 2017 حيث التقت بالرئيس بشار الأسد.

وقال لانكفورد في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" اليوم الأحد: "سيكون لدينا الكثير من الأسئلة، فقد التقت بشار الأسد، ونرغب في معرفة الهدف من ذلك، وماذا كانت وجهة نظرها وراء هذا اللقاء كعضوة في الكونجرس."

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك