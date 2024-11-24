محمد مستجاب يفوز في مسابقة فتحي غانم للسرد القصصي والروائي

باحتفالية ثقافية مميزة، كرّم الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، الفائزين بمسابقتي "السرد القصصي والروائي (دورة الكاتب الكبير فتحي غانم)" و"شباب المترجمين لعام 2024"، والتي نظمهما المجلس الأعلى للثقافة، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، حيث أُقيم الحفل في قاعة المؤتمرات بالمجلس، بحضور نخبة من الأدباء والمترجمين والمبدعين.

وكرم في الاحتفالية الكاتب محمد محمد مستجاب، وذلك بفوزه بالمركز الثالث في مسابقة السرد القصصي والروائي (دورة فتحي غانم)، وذلك عن مجموعته القصصية "قمر زينب".

يذكر أن مسابقة السرد القصصي والروائي، نُظمت تحت إشراف لجنة السرد القصصي والروائي بالمجلس، برئاسة منير عتيبة، وتُعقد هذا العام في دورتها التي تحمل اسم الكاتب الكبير فتحي غانم، تكريماً لإسهاماته الكبيرة في مجال الأدب القصصي والروائي، أما مسابقة شباب المترجمين لعام 2024، فنظمتها لجنة الترجمة بالمجلس، برئاسة الدكتور حسين محمود، وذلك تشجيعاً ودعماً للشباب المبدعين في مجال الترجمة، وتشجيعهم على الانفتاح على الثقافات العالمية.

محمد محمد مستجاب أديب مصري معاصر، كتب القصة القصيرة والرواية والمقال الأدبي، تميزت أعماله بالاستخدام الراقي لمفردات اللغة وصياغة إبداعاته في جو يختلط فيه الحلم مع الأسطورة في واقعية ساخرة.

حصد جائزة إحسان عبدالقدوس في القصة القصيرة عن قصة «التتار»، وجائزة هيئة قصور الثقافة في القصة القصيرة عن مجموعة قصص «ثعبان يبحث عن مشط» لعام 2008، كما حصل على جائزة فلسطين الدولية للرواية «غسان كنفاني» للسرد القصصي الدورة الأولى عام 2012 عن رواية «قرية ليس بها رجل».