تايمز أوف إسرائيل: سلاح الجو عزز دفاعاته تحسبا لإطلاق حزب الله صواريخ من لبنان

أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، اليوم الاثنين، بأن سلاح الجو الإسرائيلي عزز دفاعاته الجوية ورفع مستوى تأهبه في الشمال تحسبا لإطلاق حزب الله صواريخ من لبنان.

وفي وقت سابق، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، بأن تقييمات الجيش تشير إلى أن هناك خيارات عدة محتملة لرد حزب الله، على اغتيال القيادي العسكري البارز في صفوفه هيثم الطبطبائي في غارة إسرائيلية.

وأشارت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن خيارات الرد تتضمن إطلاق وابل من الصواريخ على عمق إسرائيل، كما تشمل محاولة التسلل إلى الداخل الإسرائيلي، أو إلى مواقع قوات الجيش في جنوب لبنان.

وأشارت التقديرات أيضا إلى تحريك الحوثيين لخطة عملياتية ضد إسرائيل، على اعتبار أن الطبطبائي كان قريبا جدا من الحوثيين.

ولا تستبعد التقديرات الإسرائيلية كذلك، اختيار حزب الله عدم الرد على مقتل الطبطبائي.

وفي وقت سابق، أكد حزب الله مقتل القيادي العسكري البارز هيثم الطبطبائي في الغارة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت، أمس الأحد.

وجاء في بيان لحزب الله: "يزف حزب الله إلى أهل المقاومة وشعبنا اللبناني القائد الجهادي الكبير الشهيد هيثم علي الطبطبائي (السيد أبو علي) الذي ارتقى شهيدا فداء للبنان وشعبه إثر عدوان إسرائيلي غادر على منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية لبيروت".