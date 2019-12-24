تعيين محافظ جديد للبنك المركزي في سريلانكا

أكد المدير العام للقسم الاعلامي الخاص برئيس سريلانكا جوتابايا راجاباكسا تعيين ويليجاماجا دون لاكشمان، المستشار السابق في حكومة رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا محافظا للبنك المركزي.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن لاكشمان، الذي عمل مستشارا بوزارة المالية في حكومة راجاباكسا السابقة، سوف يخلف اندراجيت كوماراسوامي، الذي تنحى عن منصبه في وقت سابق لأسباب شخصية.

ويأتي تعيين لاكشمان في الوقت الذي تواجه في سريلانكا تباطؤ اقتصادي بعد أزمة سياسية وتفجيرات عيد الفصح، التي أضرت بقطاع السياحة.

وكانت الانتخابات الرئاسية التي أجريت الشهر الماضي قد أسفرت عن فوز جوتابايا، شقيق ماهيندا، الذي شغل منصب رئيس سريلانكا في الفترة من 2005 حتى 2015.

ومن المقرر أن يقوم البنك المركزي، الذي خفض معدلات الفائدة مرتين هذا العام، بمراجعة سياسته النقدية في 27 كانون أول/ديسمبر الجاري.