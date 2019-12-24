أرجأت وزارة البيئة الإسرائيلية -في اللحظة الأخيرة- تشغيل منصة استخراج الغاز من حقل "ليفياثان" للغاز الطبيعي في البحر المتوسط.

وقالت مايا سبير، المتحدثة باسم شركة "ديليك" للحفر، وهي إحدى الشركات المشغلة للمنصة، إنه تم إرجاء بدء تدفق الغاز من المنصة إلى الشبكة الوطنية "لبضعة أيام".

وجاء التأجيل بعد قرار من وزارة البيئة الإسرائيلية التي قالت إن شركة "نوبل إنرجي"، المشغلة أيضا، لم تلتزم بكل الشروط والمعايير المطلوبة.

تجدر الإشارة إلى أن الفترة الماضية شهدت حالة من الجدل بعد التماسات من تجمعات قريبة من الساحل، والتي أكدت على وجود مخاوف من احتمال انطلاق غازات سامة خلال عملية الإنتاج من الحقل. وكانت محكمة في القدس فرضت حظرا على تشغيل المنصة، قبل أن تقوم لاحقا برفعه.

ويقع حقل "ليفياثان" على مسافة نحو 130 كيلومترا إلى الغرب من ميناء حيفا شمال إسرائيل، ويقع على عمق 1700 متر. وتقدر احتياطات الغاز به بنحو 605 مليارات متر مكعب.