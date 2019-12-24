تجديد حبس علا القرضاوي وآخرين 45 يوما لاتهامهم بتمويل جماعة إرهابية

قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شبيب الضمراني تجديد حبس الإرهابية علا القرضاوي وآخرين لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجرى معها بمعرفة النيابة العامة في الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون.



وكانت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، قد قررت حبس علا القرضاوي على ذمة التحقيقات التي تجريها حيث تواجه اتهامات بالانضمام والمشاركة في تمويل جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون وذلك من داخل محبسها.



وكشفت التحقيقات التي تجريها النيابة بناءً على محضر تحريات الأمن الوطني بقيام المتهمة بتنفيذ مخطط عدائي أعدته قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة من الخارج ، والذي يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات المالية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية بالتعاون مع الجماعة الإرهابية للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات متزامنة.