ترامب ينشر صورة صواريخ «فشل إطلاقها» على السفارة الأمريكية بالعراق: أتت من إيران

نشر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، صورة في حسابه في تويتر، لثلاثة صواريخ قالت إنها إيرانية الصنع، وأنه فشل إطلاقها على السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد.



وكتب ترامب، في حسابه عبر تويتر، الأربعاء: "ضُربت سفارتنا في بغداد يوم الأحد بعدة صواريخ. ثلاثة صواريخ لم تنطلق".



وأضاف ترامب: "خمن من أين أتوا: إيران. الآن نسمع أحاديث عن هجمات إضافية ضد أمريكيين في العراق".

وحذَر ترامب إيران من أنه إذا قُتل أمريكي فإنه سيحمّلها المسؤولية.

ويشار إلى أن الصواريخ التي ظهرت في صورة ترامب تعد من طراز فجر 107MM الإيرانية. ويبلغ مدى إطلاقها 9 كيلومترات، حسب المعلومات المنشورة عن هذا النوعية.

وتتعرض السفارة الأمريكية الكائنة في المنطقة الخضراء لعمليات قصف صاروخي مُستمر، آخرها كان يوم الأحد الماضي.

وحينها، أعلن الناطق باسم الجيش العراقي، يحيى رسول، استهداف المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد بقصف صاروخي، مساء الأحد، ما أسفر عن حدوث أضرار في عدد من البنايات السكنية والسيارات.

في حين قالت خلية الإعلام الأمني، التابعة للجيش العراقي، أنه "تبين أن منطقة الانطلاق (للصواريخ) كانت من معسكر الرشيد، وسقطت داخل المجمع السكني على عدد من عمارات القادسية السكنية، حيث نتج عن ذلك حدوث أضرار مادية في هذه البنايات وعدد من العجلات المدنية دون خسائر بشرية".

كانت السفارة الأمريكية قالت إن هناك أضرار مادية بسيطة جراء الهجوم، الذي أدانته ودعت الحكومة العراقية والسياسيين إلى اتخاذ خطوات لمنع الهجمات ومحاسبة مرتكبيها.

Our embassy in Baghdad got hit Sunday by several rockets. Three rockets failed to launch. Guess where they were from: IRAN. Now we hear chatter of additional attacks against Americans in Iraq... pic.twitter.com/0OCL6IFp5M