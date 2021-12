تأجيل مباراة إيفرتون وبيرنلي في الدوري الإنجليزي

أكدت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» موافقتها على تأجيل مباراة إيفرتون وبيرنلي المقبلة في جولة «البوكسينج داي» بسبب فيروس كورونا.

وأعلنت الرابطة عبر موقعها الرسمي، اليوم الجمعة، موافقتها على طلب إيفرتون بتأجيل مباراته أمام بيرنلي، الأحد المقبل في جولة الـ«بوكسينج داي»، بسبب زيادة الإصابات بفيروس كورونا بين صفوفه وعدم كفاية اللاعبين للمشاركة في المباراة.

وأوضحت الرابطة أن قرارات هذا الأسبوع بتأجيل ثلاث مباريات في «البوكسينج داي» سيخيب آمال الجماهير، إلا أنها تتفهم إحباطهم في وقت خاص من العام حيث يتطلع المشجعون إلى حضور مباريات كرة القدم ومشاهدتها.

ويأتي قرار تأجيل مباراة إيفرتون وبيرنلي بعد قرار أمس الخميس بتأجيل مباراتي ليفربول وليدز يونايتد، وولفرهامبتون وواتفورد.

Everton’s request to postpone their Boxing Day away fixture at Burnley has been approved following a Premier League Board meeting this morning



More details: https://t.co/oNHwf360qZ#BUREVE pic.twitter.com/Laf0S4Ay0g