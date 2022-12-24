خاطبت نقابة أطباء مصر مجلس النواب برد مفصل على مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من بعض أعضاء مجلس النواب والتي عرضه المجلس على النقابة لإبداء الرأي فيه.

وأوضحت النقابة فى ردها، أنها استطلعت آراء جموع الأطباء ومجالس النقابات الفرعية للأطباء بالمحافظات إضافة مجلس النقابة العامة.

وتناول خطاب الرد الذي أرسله د. حسين خيري نقيب الأطباء إلى المستشار أحمد مناع أمين عام مجلس النواب، شرحاً تفصيلياً لملاحظات الأطباء على مشروع القانون المقدم وكذلك طلبات وتطلعات الأطباء في قانون يحقق الإستقرار ويحمي مزاول المهن الطبية إقتراناً بالحفاظ على حقوق المريض.

وتضمنت أهم ملاحظات وطلبات نقابة الأطباء في النقاط التالية:

- التأكيد على عدم جواز عقوبة الحبس في الخطأ الطبي إلا لمزاول المهن الطبية بدون ترخيص أو خارج التخصص بصفة متعمدة في غير حالات الطوارئ.

- ضرورة النص على تشكيل لجان نوعية طبية تفحص قضايا الخطأ الطبي وتضع تقريرها.

- ضرورة النص على اختصاص لجنة المسوؤلية الطبية دون غيرها بتلقي شكاوى الخطأ الطبي والاحالة إليها من جميع سلطات التحقيق المختلفة.

- ضرورة توضيح تغطية صندوق التعويض عن مخاطر المسؤولية الطبية للتعويضات المادية التي يصدر بها أحكام نهائية لصالح المتضرر وكذلك تعويض مقدم الخدمة عن أية أضرار مادية تلحق به أثناء التحقيقات.

- ضرورة النص على عدم قبول دعاوى التعويض إلا بعد صدور قرار نهائي من لجنة المسوؤلية الطبية.

- عدم جواز النشر بوسائل الإعلام عن قضايا الخطأ الطبي إلا بتصريح من لجنة المسوؤلية الطبية.

وتنشر "الشروق"، تفاصيل خطاب النقابة الموجه إلى مجلس النواب.

رد النقابة العامة والفرعيات على مشروع قانون السؤولية الطبية المعروض من النواب by Karim El Bakry on Scribd