وصل موكب بطريرك القدس للاتين بيير باتيستا بيتسبالا، إلى مدينة بيت لحم، اليوم السبت، إيذانا ببدء احتفالات الكنائس المسيحية التي تسير وفق التقويم الغربي بعيد الميلاد المجيد.



وجرى استقبال رسمي للبطريرك الذي رافقه المطارنة والأساقفة وكبار رجال البطريركية ووجهاء الرعية، بحضور محافظ بيت لحم كامل حميد، ورئيس بلدية بيت لحم حنا حنانيا، ووزيرة السياحة رولا معايعة، ورئيس اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس في فلسطين رمزي خوري، ومدير عام الشرطة ثابت السعدي، ورؤساء الأجهزة الأمنية، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).



وكان الموكب البطريركي انطلق من دار البطريركية في البلدة القديمة بالقدس وصولا إلى بيت لحم.



ويترأس بيتسبالا قداس عشية عيد الميلاد (منتصف الليل) في كنيسة القديسة كاترينا للاتين، المحاذية لكنيسة المهد.