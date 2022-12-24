أكرم توفيق يبرئ كهربا

برأ أكرم توفيق، لاعب النادي الأهلي زميله محمود عبد المنعم كهربا، من الاتهامات التي وجهت إليه بالتسبب في إصابة الأول بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وكتب أكرم توفيق عبر حسابه على موقع انستجرام: "الحمد لله رب العالمين أولًا وأخيرًا، ثانيًا فيه ناس بتقول إن كهربا سبب الإصابة، مفيش حاجة اسمها كده".

وأضاف: "مفيش اى التحام بيني وبين كهربا، دا قدر، تاني قدر، والقدر مفيهوش مفر، وأنا طول عمري عارف إن الدنيا دار ابتلاء وأنا راضي عن ربنا وعن اختيارات ربنا".

وأتم أكرم توفيق قائلًا: "أكراالحمد لله رب العالمين، وقدّر الله ما شاء فعل، ثالثًا شكرًا لكل الناس اللي سألت عليا واللي كان نفسه يسأل".

وكان أكرم توفيق قد تعرض لإصابة قوية في مران الأهلي أمس الجمعة، وأثبتت الفحوصات الطبية تعرضه لقطع في الرباط الصليبي للركبة.