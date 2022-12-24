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حدد الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، موعد إقامة قرعة كأس العالم للأندية 2022، والتي تستضيفها دولة المغرب خلال الفترة من 1 حتى 11 من شهر فبراير القادم.

ومن المقرر أن يشارك في بطولة مونديال الأندية 2022 سبع أندية وهم، الأهلي، ريال مدريد الإسباني، الوداد المغربي، الهلال السعودي، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، فلامنجو البرازيلي، وسياتل ساوندرز الأمريكي.

واستقر فيفا على يوم الجمعة الموافق الثالث غشر من شهر يناير القادم، كموعد مبدئي لإقامة قرعة كأس العالم للأندية 2022.

وفي سياق متصل، سيلتقي النادي الأهلي في المباراة الافتتاحية لمونديال الأندية 2022، مع نظيره أوكلاند سيتي يوم الأول من فبراير القادم.