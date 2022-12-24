أسوان يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية أمام إنبي

فاز فريق أسوان على ضيفة إنبي بثنائية دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم السبت، على ستاد أسوان، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

تقدم محمد حمدي زكي بالهدف الأول لتماسيح النيل في الدقيقة 18 من الشوط الأول بعدما تلقى كرة عرضية من كاستيلو من الطرف الأيمن حاول ديلسون تسديد الكرة لتصل في النهاية لحمدي زكي الذي لم يجد صعوبة في إسكان الكرة الشباك.

وعزز ديلسون كاموني تقدم أبناء الجنوب بالهدف الثاني في الدقيقة 42 من الشوط ذاته، عن طريق تسديدة من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس إنبي لترتد إلى أحمد بلحاج الذي مررها إلى ديلسون ليسدد رأسية متقنة من داخل منطقة الست ياردات داخل الشباك.

حاول إنبي تقليص النتيجة وتسجيل هدفًا يعود به للمباراة مجددًا لكن محاولاته باءت بالفشل لتنتهي المباراة بفوز أسوان بثنائية نظيفة.

الفوز رفع رصيد أسوان للنقطة التاسعة ويحتل المركز العاشر، بينما تجمد رصيد إنبي عند النقطة السادسة في المركز الـ17 "قبل الأخير".