الولايات المتحدة: نشاط الإنفلونزا الموسمية لا يزال مرتفعا لكنه تراجع للأسبوع الثاني

كشفت بيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن نشاط الإنفلونزا الموسمية لا يزال مرتفعا في الولايات المتحدة، لكنّه يواصل التباطؤ في معظم أنحاء البلاد.

وتراجعت حالات دخول المستشفيات بسبب الإنفلونزا للأسبوع الثاني على التوالي الأسبوع الماضي.

وتم تسجيل نحو 21 ألف حالة دخول للمستشفات في الأسبوع المنتهي في 17 ديسمبر.

وهذا العدد أقل من أعلى مستوى في الموسم والبالغ أكثر من 26 ألف حالة دخول للمستشفيات والذي تم تسجيله قبل أسبوعين، وهو الأسبوع التالي لعيد الشكر.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الإخبارية، أنه على الرغم من هذا التحسن في الأرقام، لم يتضح بعد ما إذا كان الفيروس قد وصل إلى الذروة، ولا يزال نشاط فيروس الجهاز التنفسي مرتفعا أو مرتفعا للغاية في كل ولاية تقريبا، ويحذر الخبراء من أن الإصابات قد تتزايد مجددا مع استمرار السفر في العطلات والتجمعات.

وتشير تقديرات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، إلى أنه تم تسجيل ما لا يقل عن 18 مليون إصابة بفيروس الإنفلونزا، و190 ألف حالة نقل إلى المستشفيات و 12 ألف حالة وفاة بسبب الفيروس حتى الآن هذا الموسم.

وحتى يوم الجمعة، لا تزال سعة المستشفيات قرب مستوياتها القياسية، حيث يتم حاليا استخدام 77% من أسرة المستشفيات في مختلف أنحاء الولايات المتحدة .