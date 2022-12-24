قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن قرار ابتعاد النجمة الكبيرة عبلة كامل عن الفن كان شخصيا.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة "القاهرة والناس": "حاولنا نكلمها كتير وهي اللي قررت وردها الدائم اللي فيه الخير يقدمه ربنا، وأنا على تواصل معها كبيرة وإحنا أصدقاء جدا".

وكشف عن سبب حالة من الحزن تعيشها النجمة عبلة كاملة، قائلا: "أنا عرفت أن لها صديقة حميمة من خارج الوسط توفيت وده مدخلها في حالة حزن".

وأشار إلى أنه كانت هناك نية لتكريمها في مهرجان الدراما، لكنها اعتذرت بسبب كونها غير مؤهلة حاليا.

وتابعت: "عبلة كامل قالتي لي يا أشرف خليني في دورات جاية وأنا مش مؤهلة دلوقتي واحترمنا ده، ولكن هي كويسة جدا".