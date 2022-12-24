هطول أمطار متوسطة في مناطق بشمال سيناء

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تشهد محافظة شمال سيناء أحوالا جوية غير مستقرة تمثلت في سقوط أمطار متوسطة وانخفاض درجات الحرارة في بعض المناطق خاصة العريش.

وترفع محافظة شمال سيناء حالة الطوارئ تحسبا لتداعيات حالة الطقس غير المستقرة، خاصة في قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والموارد المائية للتدخل عند تلقى بلاغات من خلال غرفة عمليات ديوان عام محافظة شمال سيناء وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن بالشيخ زويد ورفح و نخل الحسنة وبئرالعبد والعريش.

وأصدر اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء تعليماته لكافة المديريات الخدمية بالاستعداد التام ومتابعة الأوضاع وتشكيل غرف عمليات تحسبا لتداعيات الأحوال الجوية.