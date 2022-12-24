حكام مباريات السبت في الجولة التاسعة من الدوري الممتاز

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم، عن الطواقم التحكيمية المُكلفة بإدارة مباريات اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

مواعيد مباريات اليوم السبت

وستنطلق مباريات اليوم السبت عند الثالثة إلا ربع عصرًا، بمواجهة إنبي وأسوان، فيما سيلتقي فريق غزل المحلة مع نظيره فاركو عند الخامسة مساءًا، وفي الموعد ذاته سيواجه فريق حرس الحدود مع البنك الأهلي، وفي ختام مباريات اليوم يلتقي فريق فيوتشر مع طلائع الجيش.

محمد عادل حكما لمباراة إنبي وأسوان

وسيقود مباراة إنبي وأسوان تحكيميًا الحكم الدولي محمد عادل، وسيعاونه الثنائي أسامة عبد اللطيف ومصطفى عطية، فيما سيكون إبراهيم محمد إبراهيم حكمًا رابعًا، فيما يجلس على تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» كل من، أحمد ناجي حكم فيديو وهشام الدسوقي.

السيد منير يدير مباراة غزل المحلة وفاركو

فيما سيدير مواجهة غزل المحلة وفاركو، السيد منير كحكم للساحة، ويعاونه الثنائي تامر رشاد ومحمد السيد، وسيكون عمرو عايد حكمًا رابعًا، بينما يجلس على تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» كل من، محمد عباس ومحمد عطا.

محمد سلامة يتولى القيادة التحكيمية لمواجهة حرس الحدود والبنك الأهلي

بينما سيتولى محمد سلامة القيادة التحكيمية لمواجهة حرس الحدود والبنك الأهلي، ويعاونه الثنائي أحمد رشدي ومحمود عامر، وسيكون أسامة إسماعيل حكمًا رابعًا، فيما يجلس على تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» كل من، محمد علاء هاشم وأحمد حسام طه.

نادر قمر الدولة حكما لمباراة فيوتشر وطلائع الجيش

وكُلف الحكم الدولي نادر قمر الدولة بإدارة مواجهة فيوتشر وطلائع الجيش، ويعاونه الثنائي هاني العراقي وكريم مهيا، وسيكون أحمد حمدي حكمًا رابعًا، فيما يجلس على تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» كل من، محمد الشناوي وسامي هلهل.