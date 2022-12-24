الخارجية الصينية: بكين تعارض بشدة توقيع واشنطن على قانون الدفاع الوطني الأمريكي

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم السبت، في بيان صحفي، إن الصين تعرب عن أسفها وتعارض بشدة لإقرار الولايات المتحدة وتوقيع قانون تفويض الدفاع الوطني للسنة المالية 2023، والذي يتضمن محتوى سلبيا يتعلق بالصين.



وأضاف المتحدث أن الصين بذلت مساع جادة تجاه الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن هذا القانون، في تجاهل تام للحقائق، يزيد من رواية "التهديد الصيني"، ويتدخل بشكل صارخ في الشئون الداخلية للصين، ويهاجم الحزب الشيوعي الصيني ويشوه سمعته، مضيفا أن هذا استفزاز سياسي خطير ضد الصين.. حسبما ذكرت وكالة أنباء شينخوا الصينية.



وتابع بيان الخارجية الصينية، أن هذا القانون يحتوي أيضا على عدد كبير من الأحكام السلبية بشأن تايوان، والذي ينتهك بشكل خطير مبدأ الصين الواحدة، وقال المتحدث إن هذا يرسل إشارة خاطئة بشكل خطير إلى القوى الانفصالية "لاستقلال تايوان" ويؤثر بشدة على السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.



وقال المتحدث "إن تايوان هي تايوان الصينية، ولن يتم التسامح مع أي تدخل خارجي في الشئون الداخلية للصين"، مشددة على أن الولايات المتحدة بحاجة إلى التوقف عن السعي لاستخدام تايوان لاحتواء الصين، ووقف التلاعب والتشويه والتفريغ لمبدأ الصين الواحدة.



وأضاف "نحث الولايات المتحدة على أن تتابع بجدية التفاهمات المشتركة الهامة التي تم التوصل إليها بين الرئيسين في بالي، والتخلي عن عقلية الحرب الباردة والعقلية الصفرية والتحيز الأيديولوجي، وتبني وجهة نظر موضوعية وعقلانية لتنمية الصين والصين والولايات المتحدة"، وقال المتحدث إن الصين ستتخذ إجراءات قوية وحاسمة لحماية سيادتها وأمنها ومصالحها التنموية.