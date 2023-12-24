ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية من السيارات الصديقة للبيئة إلى مستوى قياسي

ارتفعت الصادرات الكورية الجنوبية من السيارات الصديقة للبيئة بنسبة 5ر32% على أساس سنوي لتصل إلى مستوى قياسي خلال الـ 11 شهرا الأولى من هذا العام بفضل الطلب العالمي القوي على السيارات الكهربائية، حسبما أظهرت بيانات حكومية صدرت اليوم الأحد.

وجاء في بيانات الجمعية الكورية للسيارات والتنقل أن حجم صادرات السيارات الصديقة للبيئة وصل إلى 662 ألفا و 307 وحدات خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر، مقارنة بـ 499 ألفا و 854 وحدة في نفس الفترة من العام السابق، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وقال المسؤولون إنه من المتوقع أن يتجاوز العدد في عام 2023 بأكملة 700 ألف وحدة للمرة الأولى على الإطلاق.

وفي العام الماضي، وصل حجم صادرات السيارات الصديقة للبيئة إلى مستوى قياسي بلغ 554 ألف سيارة، بقيمة بلغت 61ر1 مليار دولار.

وجاء نمو المبيعات هذا العام مدفوعا بشعبية السيارات الكهربائية والنماذج الهجينة.

ومن إجمالي المركبات الصديقة للبيئة التي تم بيعها هذا العام، كان هناك 316 ألفا و 654 سيارة كهربائية.

وارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 7ر65% على أساس سنوي، وشهدت السيارات الهجينة زيادة في الصادرات بنسبة 5ر6 % في عام 2023.