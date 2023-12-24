الأونروا: نقدم علبة فول وزجاجتي مياه لكل 6 أفراد كل 3 أيام في غزة

قال المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن الأزمة الإنسانية الخانقة تتفاقم في غزة جراء العدوان الذي أدى إلى تشريد نحو 1.9 مليون فلسطيني، وإحداث تدمير هائل في البنية التحتية.

وأضاف خلال مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، السبت، أن وكالة الأونروا تستضيف في مراكزها حوالي 1.4 مليون نازح، في حين يعيش نحو 400 ألف نازح آخر في ظروف مأساوية ويعيشون في العراء دون مأوى أو خيام.

وأشار إلى أن الوكالة تقدّم المساعدات الإنسانية للنازحين داخل وخارج مراكز الإيواء بشكل دوري، تتضمن موادا غذائية جاهزة مثل الفول والتونة واللحوم المعلبة والمياه.

وتابع: «العائلة التي تتكون من ستة أفراد تحصل على علبة فول وزجاجتي مياه كل ثلاثة أيام، ونرى الجوع ينتشر في كل شارع، والناس تبحث عن رغيف خبز».

وحذر من أن المساعدات الإنسانية التي تصل إلى قطاع غزة لا تكفي لتلبية 5 % من احتياجات السكان.

وأوضح أن قطاع غزة يحتاج إلى دخول 500 شاحنة من المساعدات الإنسانية يوميا على الأقل، مؤكدا أن الوضع الغذائي للسكان متدهور للغاية.