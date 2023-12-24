وفد من الجهاد الإسلامي يصل إلى القاهرة للتباحث حول الحرب في غزة

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وصل وفد من حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية إلي مصر؛ لإجراء محادثات حول الحرب في قطاع غزة، وفقا لما ذكرته قناة القاهرة المصرية التابعة للدولة.

وذكرت القناة أن الوفد، الذي يرأسه رئيس الحركة زياد النخالة، سيناقش "الوضع الحالي" في غزة.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي، قد شاركت في هجوم 7 أكتوبر على دولة الاحتلال، مؤكدة أنها اختطفت رهائن من الكيان الصهيوني، ونقلتهم إلى قطاع غزة.

وفي عام 2014، أدرجت الولايات المتحدة النخالة على قوائم الإرهاب.

وكان وفد من "حماس" بقيادة رئيس الحركة إسماعيل هنية، قد وصل إلى القاهرة، يوم الأربعاء الماضي، لبحث قضية الأسرى والملفات الخاصة بقطاع غزة، مثل المساعدات الإغاثية، وإعادة الإعمار.