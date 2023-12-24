مسئولون ألمان: لم يتم تنفيذ اعتقالات لها صلة بمخطط الهجوم على كاتدرائية كولونيا

قالت مصادر أمنية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا) اليوم الأحد، إنه لم يتم تنفيذ اعتقالات لها صلة بمخطط شن هجوم على كاتدرائية كولونيا في ولاية شمال الراين وستفاليا بغرب ألمانيا.

وقالت الشرطة إنها كثفت من الإجراءات الأمنية عند الكاتدرائية بسبب دلالات على إمكانية شن هجوما إرهابيا. كما تردد أن كنيسة في فيينا هدف محتمل أيضا.

وأوضحت الشرطة أنه سوف يتم تفتيش جميع الزائرين اليوم، عشية عيد الميلاد.

وكانت صحيفة بيلد قد ذكرت في وقت سابق أن وحدات خاصة ألقت بالفعل القبض على عدة أشخاص في فيينا، وشخص في ألمانيا.