42 % من سكان ألمانيا يعترفون باستخدام الهاتف الذكي يوميا لفترة طويلة جدا



كشفت نتائج استطلاع للرأي في ألمانيا، أن نحو نصف البالغين في البلاد يعترفون بطول فترة استخدامهم للهاتف الذكي كل يوم.

وأظهرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه معهد يوجوف لصالح وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن 27% ممن شملهم الاستطلاع وصفوا فترة استخدامهم للهاتف الذكي كل يوم بأنها "طويلة جدا" فيما وصفها 15% بأنها "طويلة جدا بشكل زائد عن الحد".

في المقابل، وصف 53% ممن شملهم الاستطلاع فترة الاستخدام اليومي للهاتف الذكي بأنها "مناسبة"؛ وقال 2% فقط إنهم يودون قضاء فترة أطول في استخدام الهاتف الذكي فيما لم يبد بقية من شملهم الاستطلاع رأيا في هذا الموضوع.

وكان استطلاع مماثل أجري قبل خمسة أعوام، كشف أن 32% ممن شملهم الاستطلاع (بدلا من 42% حاليا) وصفوا فترة استخدامهم للهاتف الذكي يوميا بأنها "طويلة جدا"، فيما اعتبر 63% (بدلا من 53% حاليا) أن فترة استخدامهم للهاتف الذكي يوميا "مناسبة".