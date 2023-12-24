قال نادي الأسير وهيئة شئون الأسرى والمحررين في فلسطين، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتقلت نحو 4695 مواطنا من الضفة الغربية، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من أكتوبر الماضي.

وذكر نادي الأسير في بيان مقتضب، اليوم الأحد، أن الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل خلال حملات الاعتقال تنفيذ عمليات تنكيل واسعة واعتداءات بالضرب المبرّح، وعمليات تحقيق ميداني، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، والاستيلاء على ممتلكاتهم.

يُشار إلى أنّ المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال، تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم، ومن تم الإفراج عنهم لاحقًا.