 مقتل 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين في انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة منبج بشمال سوريا - بوابة الشروق
الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 4:37 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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مقتل 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين في انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة منبج بشمال سوريا


نشر في: الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - 4:29 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - 4:29 م

قُتل 4 أشخاص وأُصيب 7 آخرون، اليوم الثلاثاء، من جرّاء انفجار سيارة ملغّمة في شارع الصواجبين وسط مدينة منبج بريف حلب الشرقي، وفق ما أكّده مراسل تلفزيون «سوريا».

وأوضح الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء) أن الانفجار تسبّب في اندلاع حرائق بالسيارات المجاورة، إلى جانب أضرار لحقت ببعض المنازل في المنطقة.

وأظهرت مشاهد متداولة من موقع الانفجار تصاعد أعمدة الدخان ودماراً واسعاً في المنطقة المحيطة، بينما أفاد شهود عيان بحدوث حالة من الذعر بين السكان نتيجة لشدّة الانفجار الذي هزّ المدينة.

وأعلن الجيش الوطني السوري في الثامن من الشهر الجاري، فرض سيطرته على مدينة منبج في ريف حلب الشرقي، بعد عملية عسكرية خاطفة ضد قوات «قسد» المدعومة من التحالف الدولي.

وبعد يومين، أعلن الجيش الوطني سحب قواته من مدينة منبج وتسليم إدارتها للشرطة العسكرية والمدنية، عقب انسحاب قوات سوريا الديمقراطية (قسد) منها.

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