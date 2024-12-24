 هبوط اضطراري لطائرة إيرباص سويسرية بعد انبعاث دخان في قمرة القيادة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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هبوط اضطراري لطائرة إيرباص سويسرية بعد انبعاث دخان في قمرة القيادة


نشر في: الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - 8:19 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - 8:19 ص

قالت شركة الطيران السويسرية "سويس" إن طائرة إيرباص تابعة لها كانت متجهة من بوخارست إلى زيورخ هبطت اضطراريا في النمسا يوم الاثنين بسبب مشاكل في المحرك وانبعاث دخان في المقصورة وقمرة القيادة مما أدى إلى إصابة 17 شخصا على متنها وتطلبوا رعاية طبية.

وأوضحت "سويس"، المملوكة لشركة لوفتهانزا ، إن الطائرة هبطت في مدينة جراتس النمساوية وتم نقل أحد أفراد طاقم الطائرة إلى المستشفى بمروحية.

وذكرت شركة الطيران إن حالة المصابين لا تزال غير واضحة. واحتاج إجمالي خمسة من أفراد الطاقم و12 راكبا إلى رعاية طبية.

وقالت "سويس" إنها "تعمل بلا كلل لتوفير أفضل رعاية ودعم ممكنين للركاب وأفراد الطاقم".

وأكدت الشركة إنها لا تزال على اتصال وثيق بالسلطات وتعمل على تحديد سبب الحادث.


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