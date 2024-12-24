 أردوغان يستقبل وليد جنبلاط في أنقرة - بوابة الشروق
الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 4:03 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

أردوغان يستقبل وليد جنبلاط في أنقرة

الأناضول
نشر في: الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - 2:42 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - 2:42 م

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، الزعيم السياسي اللبناني الرئيس السابق للحزب الاشتراكي وليد جنبلاط.

وأفاد مراسل وكالة «الأناضول»، أن لقاء أردوغان وجنبلاط جرى في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة.

ولم تصدر عن الجهات الرسمية التركية حتى نشر الخبر، أي بيان عن فحوى الحديث الذي دار بينهما.

وقبل يومين، التقى رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» السابق، وليد جنبلاط، القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع في «قصر الشعب» بالعاصمة دمشق.

وزار جنبلاط، الذي كان أول زعيم ومسئول لبناني يبادر إلى التواصل مع الشرع، دمشق، على رأس وفد من الحزب وكتلة «اللقاء الديمقراطي»، يضم نجله تيمور، برفقة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، ووفد من المشايخ والإعلاميين.

وفي كلمة له أثناء لقائه الشرع، هنأ جنبلاط القيادة السورية الجديدة بـ«التحرّر من نظام حكم (بشار) الأسد، والتطلع نحو سوريا الموحدة».

وأضاف: «الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب تشابه جرائم غزة والبوسنة والهرسك، وهي جرائم ضد الإنسانية، ومن المفيد أن نتوجه إلى المحكمة الدولية لتتولى هذا الأمر والطريق طويل»، مشيراً إلى أنه سيتقدم بـ«مذكرة حول العلاقات اللبنانية السورية».

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك