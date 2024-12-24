مصيلحي يكشف موقفه من رئاسة نادي الاتحاد

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كشف محمد مصيلحي رئيس الاتحاد السكندري، مصيره من الترشح لفترة رئاسية جديدة لنادي الاتحاد السكندري.

وقال مصيلحي عبر قناة أون تايم سبورتس: "أتمنى التتويج ببطولة دوري المرتبط وأن تكون بداية خير للموسم وأن تحظى سلة الاتحاد بموسم مميز".

وأوضح "موقفي من الانتخابات؟ لنترك كل شيء بوقته وهناك لائحة تمنع الترشح لأكثر من فترتين متتاليتين وأنا أحترمها".

وأنهى: "أتولى إدارة الاتحاد منذ أكثر من 7 سنوات وما تم تحقيقه أمر صعب وأرى أننا قدمنا أداء قوي ومجهود صعب جدا والتاريخ سيذكر ذلك بعدما نتخذ القرار النهائي وما يحدث في الاتحاد مع عدد الألعاب الموجودة بالنادي إعجاز ويحتاج قدرات صحية ومالية ومعنوية رهيبة والآن نحن نكمل المسيرة حتى النهاية".