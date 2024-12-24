الخارجية الأردنية: سفارتنا في دمشق جاهزة لاستقبال المواطنين وتقديم الخدمات القنصلية

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أكدت وزارة الخارجية الأردنية وشئون المغتربين، جاهزية السفارة الأردنية في دمشق لاستقبال المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في سوريا والأشقاء السوريين، وتقديم جميع الخدمات القنصلية لهم.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة، في بيان اليوم الثلاثاء، إنه بناء على تعليمات نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين أيمن الصفدي، خلال زيارته للسفارة الأردنية في دمشق يوم أمس، جرى استحداث منصة إلكترونية مخصصة لاستقبال طلبات مواعيد المواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في سوريا والأشقاء السوريين، لضمان تقديم الخدمات القنصلية لهم بكفاءة وفعالية.

وأوضح أن استحداث المنصة جاء لغايات تقديم أفضل الخدمات إلى أبناء الجالية الأردنية في سوريا، والأشقاء السوريين، ومن خلال الرابط التالي: booking.mfa.gov.jo

وجدد السفير القضاة دعوته للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في سوريا للتواصل مع الوزارة لطلب المساعدة على مدار الساعة عبر الأرقام التالية:

الخط الساخن للسفارة الأردنية في دمشق:

- 00963954455455

وحدة مركز العمليات في الوزارة:

- 00962799562903

- 00962799562471

- 00962799562193

أو عبر البريد الإلكتروني لوحدة مركز العمليات: op.ctr@fm.gov.jo