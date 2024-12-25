 بايرن ميونخ يخطط لضم هدف برشلونة في الميركاتو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بايرن ميونخ يخطط لضم هدف برشلونة في الميركاتو

زيـاد الميـرغني
نشر في: الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - 11:47 م | آخر تحديث: الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 - 11:47 م

أفاد تقرير صحفي ألماني، اليوم الثلاثاء، بأن بايرن ميونخ، يستهدف ضم صفقة ضخمة، في الصيف المقبل.

وترددت أنباء قوية خلال الفترة الماضية، حول إمكانية رحيل الفرنسي كينجلسي كومان، بعد نهاية الموسم.

وبحسب صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن بايرن ميونخ يسعى لضم الدولي الإسباني نيكو ويليامز، جناح أتلتيك بيلباو.

وأضافت الصحيفة، أن بايرن وضع ويليامز على رأس أولوياته في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مستغلا الشرط الجزائي في عقده مع بيلباو، المقدر ب60 مليون يورو.

وحاول برشلونة ضم ويليامز، في الصيف الماضي، بقيمة أقل من الشرط الجزائي، لكن بيلباو رفض وتمسك ببقاء اللاعب بين صفوفه.


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