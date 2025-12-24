تغيير اسم المكتب الرئاسي بكوريا الجنوبية رسميا إلى «تشيونج وا ديه» الأسبوع المقبل

أعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، اليوم الأربعاء، أنه سيتم تغيير اسمه رسميا إلى "تشيونج وا ديه" مطلع الأسبوع المقبل، مع اقتراب اكتمال عملية نقل المكتب إلى المجمع التاريخي.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن المكتب توضيحه في بيان صحفي، أنه "سيتم إنزال العلم الرئاسي الذي يحمل طائرَي فينيق من المكتب الحالي بمجمع وزارة الدفاع في يونجسان، بوسط سول، عند منتصف ليل الأحد، ورفعه في "تشيونج وا ديه" في الوقت نفسه".

ويمثل هذا الانتقال عودة رسمية للمكتب الرئاسي يوم الاثنين المقبل، بعد نحو 3 أعوام و7 أشهر من نقله من قبل الرئيس السابق يون سيوك-يول، إلى مجمع وزارة الدفاع.

في الوقت الراهن، سيواصل لي التنقل من مقر إقامته في حي هاننام-دونج بسول، حيث لا تزال أعمال التجديد والتفتيش جارية في مقر الإقامة الرسمي في "تشيونج وا ديه" لإصلاح الأضرار التي لحقت به عند افتتاح المجمع للجمهور في عهد الإدارة السابقة.