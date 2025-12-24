انفجار يهز مسجدا في شمال شرق نيجيريا

هز انفجار مسجدا في مدينة مايدوجوري بشمال شرق نيجيريا، مساء اليوم الأربعاء، من دون ورود أنباء عن سقوط قتلى أو مصابين، فيما لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من السلطات بشأن الحادث.

ووقع الانفجار في مدينة تُعد مركزا لتمرد جماعة بوكو حرام المتشددة وتنظيم "داعش" الإرهابي (ولاية غرب أفريقيا)، وهو تمرد مستمر منذ ما يقارب عقدين وأسفر عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد ملايين المدنيين في شمال شرق البلاد، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الانفجار، غير أن مسلحين سبق أن نفذوا هجمات مماثلة استهدفت مساجد وأماكن مكتظة بالسكان في مايدوجوري، مستخدمين تفجيرات انتحارية وعبوات ناسفة.

وتعود بداية تمرد بوكو حرام إلى عام 2009 في شمال شرق نيجيريا، حيث سعت الجماعة إلى إقامة ما تصفه بـ"الخلافة الإسلامية". ورغم الحملات العسكرية المكثفة والتعاون الإقليمي لمواجهة الجماعة، لا تزال الهجمات المتفرقة تشكل تهديدا مستمرا لأمن المدنيين في تلك المنطقة.