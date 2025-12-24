سان جيرمان يغري مدافع ريال مدريد بعقد كبير

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يسعى للتعاقد مع الألماني أنطونيو روديجير مدافع ريال مدريد.

وذكرت صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية، أن الريال يغري المدافع صاحب الـ32 عاما، بعقد كبير رغم تقدم سنه، لكنه يحاول استقطابه من خلال هذا العرض.

ويعتقد النادي الباريسي خبرة روديجير ستفيد الفريق في ظل وجود مواهب شابة عديدة ضمن قائمة الفريق.

ولعب روديجير 163 مباراة مع ريال مدريد سجل خلالها 7 أهداف وصنع 4 أخرى.

وتحفل مسيرة اللاعب بالعديد من المحطات الهامة من بينها تشيلسي الذي لعب ضمن صفوفه 203 مباريات سجل خلالها 12 هدفا وصنع 7 أهداف، كما لعب في روما وشتوتجارت وبوروسيا دورتموند في مراحل مختلفة.